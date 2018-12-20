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» » Отдых депутатов

Отдых депутатов

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49
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Петербургские парламентарии отдохнут до 10 января

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты городского ЗакСа провели накануне последнее заседание в уходящем году. Теперь парламентарии Северной столицы уходят на каникулы, которые продлятся с 25 декабря по 10 января.

Всего в 2018 году в петербургском ЗакСе прошло 39 заседаний. Во время этих мероприятий было рассмотрено 280 законопроектов. Местные парламентарии приняли 162 документа. 7 проектов были направлены на рассмотрение в Госдуму. Так что 2018 год вполне можно назвать неплохим.

Теперь депутаты сделают новогодний перерыв в работе, чтобы потом с новыми силами начать свою работу в 2019 году. Парламентарии будут доводить до ума незавершенные законопроекты, а также принимать и разрабатывать новые.

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