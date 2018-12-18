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Ответил за митинги

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Беглов уволил одного из руководителей комитетов

Ситуации, связанные с увольнением того или иного чиновника, периодически возникают в наши дни. Петербург не является в этом плане исключением из правил. В Северной столице тоже периодически кого-то освобождают от занимаемой должности.

«Питерец.ру» сообщает, что глава города Александр Беглов уволил Леонида Богданова – руководителя комитета, отвечающего за законность. Именно этот комитет занимался согласованием митингов и других акций.

Видимо, градоначальник остался недоволен работой Богданова. Помимо этого чиновника были также уволены несколько специальных представителей и советник по инвестициям. В подобных перестановках нет ничего удивительного, поскольку такие вещи часто возникают при смене главы города.

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