Ответил за митинги

Ситуации, связанные с увольнением того или иного чиновника, периодически возникают в наши дни. Петербург не является в этом плане исключением из правил. В Северной столице тоже периодически кого-то освобождают от занимаемой должности.

«Питерец.ру» сообщает, что глава города Александр Беглов уволил Леонида Богданова – руководителя комитета, отвечающего за законность. Именно этот комитет занимался согласованием митингов и других акций.

Видимо, градоначальник остался недоволен работой Богданова. Помимо этого чиновника были также уволены несколько специальных представителей и советник по инвестициям. В подобных перестановках нет ничего удивительного, поскольку такие вещи часто возникают при смене главы города.