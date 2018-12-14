ента новостей

07:17
Он сначала отказывался
07:15
Вручение наград
22:43
Гол защитника СКА помог сборной России победить шведов
10:44
Рыба с мертвыми мухами
10:21
Сдача ламп и градусников
09:53
В Петербурге состоялся всероссийский конкурс комплексного развития речевой культуры «Слово России 2018»
09:49
В Колпинском районе задержали насильника
23:54
ЦСКА разгромил в Мадриде «Реал», но не попал в Лигу Европы
13:49
На КАД полностью перекроют два съезда
08:51
В Купчино в парадной жилого дома зарезали мужчину
08:40
Памятник Виктору Цою
07:20
Необычная акция против рэпа
07:19
Советник больше не советник
00:57
«Валенсия» обыграла «Зенит» в Еврокубке, но не всё потеряно...
11:06
Петербургский театр «ЦЕХЪ» стал победителем федерального конкурса
11:02
В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов
09:09
Показатели зарплаты
08:46
Беглов в лидерах
22:45
Вадим Шипачёв снова не набрал очков против СКА
10:41
Выставка Дмитрия Ермолова "Море солнца в декабре"
10:36
В Петербурге на пожаре погибли два человека
08:04
Закрытие книжного магазина
07:48
Растущая популярность
23:15
ЦСКА пропустил, но смог обыграть «Енисей»
14:55
Фестиваль дикой природы ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА
12:19
Депутаты предлагают увеличить в Петербурге число мировых судей
10:37
В Ленобласти охотник по неосторожности застрелил напарника
10:10
Вечер памяти режиссера Сергея Микаэляна
09:02
Их оставили в «Бутырке»
08:16
Зарплаты увеличатся?
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Он сначала отказывался

Он сначала отказывался

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
spletnik.ru
Владимир Путин не сразу согласился стать главой государства 

Президент Путин рассказал о разговоре, который состоялся у него с Ельциным в 1999 году. Борис Николаевич предложил Владимиру Владимировичу стать президентом, но в ответ на это предложение последовал отказ. Путин признался, что не был тогда готов к этой роли. Ельцин хотел представить кандидатуру Путина сначала на пост премьера, а уже потом – на пост президента. Однако Владимир Владимирович не сразу согласился на это.

Потом время показало, что Борис Ельцин сделал правильный выбор, и страна на долгие годы получила сильного лидера, который смог вывести Россию на новый уровень. Да, многие проблемы остаются нерешенными. Но той разрухи, которая была в 90-х, сейчас нет.

«Питерец.ру» подчеркивает, что Путин имеет большую поддержку в Москве, Петербурге и других городах нашей страны. Пока не ясно, кто будет после него.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

7-10-2013, 16:22
День рождения Путина
12-06-2018, 09:52
Путин о Собчаке
8-04-2016, 07:59
Нелепая акция за отставку Путина
15-06-2016, 08:49
Путин на ПМЭФ
21-06-2016, 17:52
Путин прибыл на "Ленфильм"
2-05-2017, 09:31
Нужен ли нам новый президент?

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
164
11-12-2018, 11:02
В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов
0
290
20-11-2018, 08:36
На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими
0
347
13-11-2018, 11:35
В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
0
380
12-11-2018, 09:06
В центре Петербурга водитель прокатил на капоте полицейского
Наверх