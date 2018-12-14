Он сначала отказывался

Президент Путин рассказал о разговоре, который состоялся у него с Ельциным в 1999 году. Борис Николаевич предложил Владимиру Владимировичу стать президентом, но в ответ на это предложение последовал отказ. Путин признался, что не был тогда готов к этой роли. Ельцин хотел представить кандидатуру Путина сначала на пост премьера, а уже потом – на пост президента. Однако Владимир Владимирович не сразу согласился на это.

Потом время показало, что Борис Ельцин сделал правильный выбор, и страна на долгие годы получила сильного лидера, который смог вывести Россию на новый уровень. Да, многие проблемы остаются нерешенными. Но той разрухи, которая была в 90-х, сейчас нет.

«Питерец.ру» подчеркивает, что Путин имеет большую поддержку в Москве, Петербурге и других городах нашей страны. Пока не ясно, кто будет после него.