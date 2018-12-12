Советник больше не советник

«Питерец.ру» сообщает, что советник губернатора Игорь Забиран освобожден от занимаемой должности. Он был назначен на этот пост 3 декабря и не проработал в должности и 10 дней.

Причиной данного факта стало то, как Забиран освещал некоторые вопросы в СМИ. При этом он озвучивал позицию, которая расходилась с позицией Смольного. В итоге в правительстве Петербурга приняли решение освободить от должности недавно назначенного советника.

Возможно, здесь уместно говорить об изначально ошибочном назначении. Для роли советника был выбран человек, который не подходил Смольному. Когда советника отстраняют от работы через несколько дней после назначения, это явно свидетельствует о форс-мажорном решении.