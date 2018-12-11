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Беглов в лидерах

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Александр Беглов возглавил рейтинг глав СЗФО

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский градоначальник Александр Беглов вновь возглавил рейтинг руководителей регионов Северо-Запада РФ. По результатам ноября он занял первое место в данном списке. При его составлении учитывалось количество упоминаний в СМИ.

Фамилия Беглова фигурировала в 9763 сообщениях, где описывалась деятельность главы Петербурга. На 2-м месте оказался губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Тройку призеров замкнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Что касается Беглова, то по итогам октября он тоже лидировал в данном рейтинге. Это объясняется значимостью Петербурга как такового и активностью Александра Дмитриевича в новой должности.

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