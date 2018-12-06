Макаров по поводу Исакия

Глава петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров высказался по поводу ситуации вокруг Исакия. Спикер парламента считает, что Смольный проявляет нерешительность в данном вопросе. По мнению Макаров, власть должна исполнить закон и передать Исакий церкви.

«Питерец.ру» напоминает, что вся эта эпопея с передачей собора началась в начале прошлого года. Однако до сих пор каких-либо подвижек в решении данного вопроса нет. На днях некоторые депутаты обратились к Беглову, чтобы он отменил постановление Полтавченко о передаче собора РПЦ.

Позицию Макарова можно понять, поскольку он выступает за передачу Исакия церкви. Но есть и другие точки зрения по этому поводу. Потому с главой ЗакСа согласны далеко не все.