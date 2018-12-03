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» » Они все же поговорили

Они все же поговорили

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ufa.kp.ru
Путин и Трамп побеседовали в неформальной обстановке

«Питерец.ру» напоминает, что встреча Путина и Трампа на саммите «двадцатки» была отменена. Однако разговор между лидерами России и США все же состоялся. Он прошел в неформальной обстановке.

Президенты обсудили последний конфликт с Украиной. Путин ответил на вопросы Трампа и высказал свою позицию по поводу произошедшего. В итоге мнения президентов разделились, и каждый остался при своем. Подобная реакция была прогнозируема.

Путин так же обсудил сирийский и украинский вопрос с Ангелой Меркель, обозначив свою позицию. Помимо этого, президент РФ встретился с главой Турции Эрдоганом и принцем Саудовский Аравии, обсудив с ними вопросы сотрудничества. Эти страны являются важными партнерами России, особенно – Турция.

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