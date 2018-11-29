Петербург активно сотрудничает со многими странами. Такое взаимодействие позволяет добиваться большего успеха, поскольку город начинает развиваться в различных сферах. Сейчас власти Северной столицы налаживают сотрудничество с Республикой Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины.

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге открывается представительство этой республики. Глава Северной столицы Александр Беглов встретился с сербским представителем господином Додиком.

Стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества. Наиболее важным был вопрос взаимодействия в сфере здравоохранения и фармацевтики. Петербург намерен поставлять на сербский рынок вакцины и лекарства.