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Сотрудничество с Республикой Сербской

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербурге открывается представительство Республики Сербской

Петербург активно сотрудничает со многими странами. Такое взаимодействие позволяет добиваться большего успеха, поскольку город начинает развиваться в различных сферах. Сейчас власти Северной столицы налаживают сотрудничество с Республикой Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины.

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге открывается представительство этой республики. Глава Северной столицы Александр Беглов встретился с сербским представителем господином Додиком.

Стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества. Наиболее важным был вопрос взаимодействия в сфере здравоохранения и фармацевтики. Петербург намерен поставлять на сербский рынок вакцины и лекарства.

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