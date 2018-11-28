Трамп не захочет встречаться?

Инцидент в Керченском проливе может осложнить и без того сложные отношения РФ и США. Американский президент Трамп заявил, что встреча с Путиным на саммите «двадцатки» может не состояться.

Решение Трампа о встрече со своим российским коллегой будет зависеть от того, какой доклад подготовят американские эксперты по ситуации в Керченском проливе. Этот отчет будет иметь важное значение.

«Питерец.ру» напоминает, что встреча президентов России и США запланирована в рамках саммита «двадцатки». Заинтересованность в таких переговорах проявляли обе стороны. Теперь ситуация может измениться.

Что касается нашей страны и ее жителей, то мы уже не удивляемся позиции Запада по отношению к РФ. Главное, чтобы эта враждебность и очередные санкции не привели к ухудшению нашей экономики и не отражались негативно на благосостоянии граждан.