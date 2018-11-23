«Яблоко» раскололось

«Питерец.ру» сообщает о возникновении проблем в партии «Яблоко». Большая группа петербургского отделения этой организации покидает ее ряды. Среди них – один из основателей партии Михаил Амосов.

Лица, вышедшие из «Яблока», объяснили причину своих действий ситуацией, которая сложилась в партии в последние годы. Амосов заявил о проблеме недемократической системы управления и раскритиковал политику Явлинского. По словам Амосова, Григорий Алексеевич жертвует политическим результатом в личных целях.

В настоящий момент Михаил Амосов остается депутатом фракции «Яблоко» в петербургском ЗакСе, но из самой партии уходит. Всего заявление о выходе из «Яблока» подали 8 человек. Не исключено, что кто-то захочет присоединиться к этому числу.