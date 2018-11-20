300 дней до выборов

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице через 300 дней состоятся выборы главы города. Накануне в Петербурге прошла конференция, посвященная предстоящей избирательной кампании. В ней приняли участие политологи, представители экономической сферы и социологи.

Напоминаем, что выборы пройдут 8 сентября 2019 года. Пока неизвестно, кто будет баллотироваться на этот пост. Некоторые известные лица уже заявили, что не собираются участвовать в выборах петербургского градоначальника. Александр Беглов таких заявлений не делал. Возможно, Александр Дмитриевич поборется за губернаторское кресло.

На данный момент какой-либо ясности относительно будущих кандидатов нет. Однако ближе к выборам ситуация будет иной.