ента новостей

10:04
В Красносельском районе брат развращал несовершеннолетнюю сестру
09:56
Сотрудники полиции пресекли сбыт контрафактной фармацевтической продукции
08:36
На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими
08:03
Колбаса станет дороже?
07:35
300 дней до выборов
23:00
Хет-трики Андрея Костицына и Кирилла Капризова в КХЛ
15:24
В парке города Колпино обнаружен военный снаряд
13:28
Спектакль "КЛИН-ОБОЗ"
12:48
В Невском районе обокрали пенсионерку
11:17
В Петербурге задержали похитительниц новорожденного ребенка
10:54
В Приморском районе мигрант погиб на стройплощадке
09:18
Динозавр в «Пулково»
08:59
Годовщина дипотношений России и Греции
00:09
«Зенит» без Дженнингса обыграл «Калев»
23:43
СКА – «Трактор»: всего лишь 1:0
21:40
Реформа в сфере обращения с отходами переходит в решающую стадию
11:47
Из воды Обводного канала извлекли молодую утопленницу
11:40
В Приморском районе задержали автоугонщиков
11:36
В Петербурге мошенники похитили у пожилой женщины крупную сумму денег
08:56
«Ленфильм» продает участок
08:09
Ну а санкции потом
21:49
Назревает скандал в баскетбольном «Зените»
19:36
Петербуржцев приглашают познакомиться с культурой венского бала
09:46
В Ленобласти «соцработницы» обокрали пенсионерку
08:28
Закрытие навигации
08:26
Как соцсети влияют на человека?
23:56
8 пробоин «Адмирала» в «Ледовом»
13:55
Гусев и Хёрсли – в стартовом составе Дивизиона Боброва
13:18
Концерт польского дуэта «Luteduo»
13:06
Выставка Сергея Захаренко "Цветной геометризм"
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » 300 дней до выборов

300 дней до выборов

0
66
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
channel.ru
В Петербурге готовятся к избирательной кампании

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице через 300 дней состоятся выборы главы города. Накануне в Петербурге прошла конференция, посвященная предстоящей избирательной кампании. В ней приняли участие политологи, представители экономической сферы и социологи.

Напоминаем, что выборы пройдут 8 сентября 2019 года. Пока неизвестно, кто будет баллотироваться на этот пост. Некоторые известные лица уже заявили, что не собираются участвовать в выборах петербургского градоначальника. Александр Беглов таких заявлений не делал. Возможно, Александр Дмитриевич поборется за губернаторское кресло.

На данный момент какой-либо ясности относительно будущих кандидатов нет. Однако ближе к выборам ситуация будет иной.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

1-11-2018, 09:09
Козак не будет градоначальником
8-10-2018, 11:21
Беглов о выборах
27-08-2016, 09:24
Спокойные выборы
12-09-2015, 09:22
Полиция Петербурга и Ленобласти усиленно готовится к дню выборов
5-08-2015, 08:31
За честные выборы!
10-11-2013, 00:18
Дмитриева поборется за губернаторское кресло

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
81
Сегодня, 08:36
На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими
0
194
13-11-2018, 11:35
В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
0
232
12-11-2018, 09:06
В центре Петербурга водитель прокатил на капоте полицейского
0
212
12-11-2018, 09:00
В Ленобласти водитель иномарки насмерть сбил пешехода
Наверх