Годовщина дипотношений России и Греции

«Питерец.ру» подчеркивает, что взаимодействие России и Греции имеет много летную историю. Накануне в Петербурге была отмечена 190-я годовщина дипломатических отношений между странами.

В рамках данного мероприятия произошло возложение цветов к памятнику великому российско-греческому деятелю Каподистрии. Этот человек был министром иностранных дел нашей страны при императоре Александре I. Он очень много сделал для развития российско-греческих отношений. В 1827 году господин Каподистрия стала первым главой Греции. Тогда государство обрело независимость.

В акции по возложению цветов приняли участие представители греческой диаспоры в Петербурге, а также дипломаты и городские власти.