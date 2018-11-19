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» » Годовщина дипотношений России и Греции

Годовщина дипотношений России и Греции

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге отметили 190-ю годовщину дипломатических отношений между нашей страной и Грецией

«Питерец.ру» подчеркивает, что взаимодействие России и Греции имеет много летную историю. Накануне в Петербурге была отмечена 190-я годовщина дипломатических отношений между странами.

В рамках данного мероприятия произошло возложение цветов к памятнику великому российско-греческому деятелю Каподистрии. Этот человек был министром иностранных дел нашей страны при императоре Александре I. Он очень много сделал для развития российско-греческих отношений. В 1827 году господин Каподистрия стала первым главой Греции. Тогда государство обрело независимость.

В акции по возложению цветов приняли участие представители греческой диаспоры в Петербурге, а также дипломаты и городские власти.

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