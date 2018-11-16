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Ну а санкции потом

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
apelsin.travel
Соединенные Штаты решили не вводить санкции против России в 2018 году

«Питерец.ру» сообщает, что власти США не собираются вводить новые санкции против нашей страны в 2018 году. Вместо этого Вашингтон решил сосредоточиться на внутренних американских проблемах.

Однако это не значит, что американцы решили отказаться от своей санкционной тактики. В 2019 году Соединенные Штаты, скорее всего, введут новые ограничительные меры в отношении России.

Эти санкции должны стать ответом на появление, якобы, новых подробностей в деле отравления Скрипалей. Новый пакет, касающийся некоторых российских банков, уже подготовлен.

За последние годы мы уже привыкли к санкционной стратегии Вашингтона, потому подобные сообщения не вызывают особой реакции у россиян. Петербуржцы и жители других городов нашей страны уже мало обращают внимания на санкции Запада.

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