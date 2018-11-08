Доллар больше не нужен?

Взаимодействие РФ и Китая развивается активными темпами. Товарооборот между странами продолжает стремительно расти. В 2018 году его объем превысит отметку 100 млрд. $. По оценкам специалистов, в ближайшие 2 года эта цифра может дойти до показателя 170-200 млрд. долларов.

Несмотря на санкции США, Китай приобретет российские зенитные комплексы и истребители на сумму 2,5 млрд. $. Скорее всего, при расчете по этой сделке будет использоваться американская валюта.

Но уже до конца года Россия и Китай могут подписать соглашение о взаимных расчетах в рублях и юанях. После этого часть новых контрактов начнут оплачивать в юанях и рублях, чтобы минимизировать риски от санкций.

«Питерец.ру» обращает внимание, что с Китаем активно сотрудничает Петербург. Это взаимодействие осуществляется по многим направлениям.