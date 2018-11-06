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Петербургский центр в Китае

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Шанхае появится деловой центр Петербурга

Сотрудничество Петербурга и китайского города Шанхая осуществляется на протяжении 30 лет. Северная столица России активно взаимодействует с одним из центров Поднебесной.

Завтра в Шанхае состоится открытие информационного делового центра Петербурга. Оно связано с многолетним партнерством. Открытие пройдет в рамках крупного международного мероприятия, в котором участвуют влиятельные чиновники, представители образования и серьезные бизнесмены.

«Питерец.ру» сообщает, что российскую делегацию возглавляет премьер Дмитрий Медведев. Глава Кабмина РФ подчеркнул, что взаимовыгодное партнерство, где нет санкций и прочих ограничений, крайне важно. Оно позволяет находить пути роста и развития экономики и способствует эффективной международной торговле.

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