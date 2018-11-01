Козак не будет градоначальником

Запред правительства Дмитрий Козак подчеркнул, что не желает принимать участие в борьбе за пост главы Петербурга. Один из заместителей Дмитрия Медведева не собирается участвовать в выборах градоначальника, которые пройдут в следующем году.

По словам Козака, исполняющий обязанности губернатора Беглов является подходящим кандидатом на этот пост. Он обладает необходимым опытом и отличными профессиональными качествами, что позволяет эффективно управлять городским хозяйством. Однако здесь все будет зависеть от самого Беглова, захочет ли он участвовать в выборах.

«Питерец.ру» напоминает, что предыдущий глава Северной столицы Георгий Полтавченко оставил свой пост в связи с переходом на другую работу. Пока обязанности градоначальника временно исполняет Александр Беглов.