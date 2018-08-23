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Настоящие санкции только начинаются?

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
pravda.ru
США ввели новые ограничительные меры против России 

Соединенные Штаты продолжают вести недружественную политику санкций в отношении России. Накануне вступил в силу очередной пакет. Теперь в нашу страну запрещены поставки некоторых видов сырья и материалов. Не будут также поставляться кое-какие технологии нефтегазовой отрасли.

При этом американские власти могут ввести второй пакет санкций, который способен оказать более серьезное влияние. Эти ограничения затронут финансовый сектор и торговлю.

По мнению некоторых экспертов, настоящие санкции против России начинаются сейчас. Подобные действия США могут нанести серьезный урон нашему государству. «Питерец.ру» считает, что эти санкции вполне могут быть ощутимым обычными гражданами России.
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