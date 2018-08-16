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Что даст встреча с Меркель?

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
yugtimes.com
Путин встретится с главой Германии – что после этого изменится?

«Питерец.ру» сообщает, что 18 августа президент Путин встретится в Берлине с Ангелой Меркель. Стороны обсудят ситуацию на Украине, в Сирии, вопрос американских санкций и строительство газопровода «Северный поток-2».

Окажет ли эта встреча какое-либо положительное влияние? Канцлер Германии не хочет ухудшать отношения с Россией. Меркель понимает, что взаимодействовать с Путиным необходимо. Немцам очень выгоден новый газопровод, строительство которого уже ведется, несмотря на недовольство некоторых государств.

Однако вряд ли стоит надеяться, что взаимоотношения России и Европы кардинально улучшатся. Есть основания полагать, что ситуация останется на прежнем уровне. Так что мы вряд ли ощутим от этого какую-то выгоду.
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