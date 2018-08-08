Оппозиция объединяется

Идея повышения пенсионного возраста вызвала волну протеста во многих городах нашей страны. Петербуржцы тоже негодует по поводу этого решения. Оппозиционные силы Северной столицы даже объединились для совместной борьбы с повышением пенсионного возраста.

В сентябре профсоюзы, «яблочники», «справедливороссы», участники «Партии Роста» и другие оппозиционные организации примут участие в специальном митинге.

«Питерец.ру» подчеркивает, что это будет первый совместный митинг петербургских оппозиционеров. В этот штаб приглашали также войти сторонников Алексея Навального и коммунистов. Однако те пока не дали своего согласия. По имеющимся данным, коммунисты рассматривают идею с собственным митингом.