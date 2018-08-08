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Оппозиция объединяется

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Оппозиционеры Петербурга проведут совместный митинг

Идея повышения пенсионного возраста вызвала волну протеста во многих городах нашей страны. Петербуржцы тоже негодует по поводу этого решения. Оппозиционные силы Северной столицы даже объединились для совместной борьбы с повышением пенсионного возраста.

В сентябре профсоюзы, «яблочники», «справедливороссы», участники «Партии Роста» и другие оппозиционные организации примут участие в специальном митинге.

«Питерец.ру» подчеркивает, что это будет первый совместный митинг петербургских оппозиционеров. В этот штаб приглашали также войти сторонников Алексея Навального и коммунистов. Однако те пока не дали своего согласия. По имеющимся данным, коммунисты рассматривают идею с собственным митингом.
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