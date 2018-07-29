Бортко и Вишневский выступили на митинге 28 июля

Петербургский горком КПРФ провёл митинг против повышения пенсионного возраста 28 июля. Открыл мероприятие заместитель парламентского комитета по культуре Владимир Бортко. Известный режиссёр вспомнил выражение «враги народа». 72-летний Бортко последовательно изложил недостатки повышения пенсионного возраста. От представителей партии Зюганова в ЗАКСе выступила Ирина Иванова.

Ещё один петербургский депутат, Борис Вишневский из «Яблока», заострил внимание на персоналиях, поддержавших инициативу правительства России. Вишневский подчеркнул, что все «яблочники» в ЗАКСе не поддержали повышение пенсионного возраста, а вот «Единая Россия» голосовала «за». По мнению Вишневского, «все, у кого есть совесть – они против этого». Вспомнил он и про повышение НДС и налоги на интернет-покупки. Вишневский не считает повышение пенсионного возраста реформой и советует читать Жванецкого. Депутат напомнил собравшимся, что «пенсия – не подачка и не милость от государства, а плата за уже выполненный труд».

«Питерец.ру» обратил внимание и нарисованную на декорации сцены петлю.