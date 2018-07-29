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» » Бортко и Вишневский выступили на митинге 28 июля

Бортко и Вишневский выступили на митинге 28 июля

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
cprfspb.ru
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко и «яблочник» из ЗАКСа Борис Вишневский высказались о пенсионной реформе.

Петербургский горком КПРФ провёл митинг против повышения пенсионного возраста 28 июля. Открыл мероприятие заместитель парламентского комитета по культуре Владимир Бортко. Известный режиссёр вспомнил выражение «враги народа». 72-летний Бортко последовательно изложил недостатки повышения пенсионного возраста. От представителей партии Зюганова в ЗАКСе выступила Ирина Иванова.

Ещё один петербургский депутат, Борис Вишневский из «Яблока», заострил внимание на персоналиях, поддержавших инициативу правительства России. Вишневский подчеркнул, что все «яблочники» в ЗАКСе не поддержали повышение пенсионного возраста, а вот «Единая Россия» голосовала «за». По мнению Вишневского, «все, у кого есть совесть – они против этого». Вспомнил он и про повышение НДС и налоги на интернет-покупки. Вишневский не считает повышение пенсионного возраста реформой и советует читать Жванецкого. Депутат напомнил собравшимся, что «пенсия – не подачка и не милость от государства, а плата за уже выполненный труд».

«Питерец.ру» обратил внимание и нарисованную на декорации сцены петлю.
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