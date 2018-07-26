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Виктор Миненко возглавил Горизбирком

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
st-petersburg.izbirkom.ru
Выборы проходили на безальтернативной основе: по закону необходима рекомендация из Москвы.  

ЦИК РФ не только предложил федерального чиновника Виктора Миненко в состав петербургской избирательной комиссии, но и активно лоббировал его назначение председателем ГИК. Никакой интриги при голосовании не было: 12 членов Горизбиркома поддержали кандидатуру Миненко («Питерец.ру» уверен, что голосовать за себя мог и сам новый глава городского избиркома). Лишь один из коллег Миненко по ГИК проголосовал против: голосование было тайным, поэтому имя несогласного неизвестно.

Виктору Миненко 57 лет, он родился в Ленинграде. Имеет три высших образования, в том числе и диплом Московского университета МВД России. После службы в вооружённых силах Виктор Александрович пошёл в управленцы. Непосредственно перед своим избранием председателем Горизбиркома Миненко работал главным федеральным инспектором (ГФИ) по Санкт-Петербургу.

Центризбирком предложил Миненко в состав Горизбиркома буквально накануне – 20 июля. Основанием к этому послужило прекращение полномочий предшественника Миненко – тоже представителя от ЦИК.

 

 
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