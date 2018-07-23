Нотяг попросил об УДО

По образованию Вячеслав Онуфриевич Нотяг – дирижёр, и в 80-е будущий депутат ЗаКСа возглавлял дворец культуры. «Питерец.ру», изучая биографию Нотяга на сайте ЗаКСа, обратил внимание и на наличие у Нотяга диплома университета Северной Каролины.

Громкая история с получением парламентарием Нотягом взятки от предпринимателя Олега Глущенко завершилась судом. Итог – 3 года колонии и крупный штраф. ТАСС со ссылкой на адвоката Нотяга Андрея Зюзина сообщил о ходатайстве об УДО. Документ к рассмотрению судом ещё не принят, а сам Нотяг сейчас – в больнице им. Гааза. Ранее СМИ сообщали, что начало отбывания срока Нотяга – апрель 2016 года. При этом после задержания и во время судебного разбирательства Нотяг неоднократно испытывал проблемы со здоровьем.

В 2014 году Нотяг являлся собственником 8 автомобилей. В городском парламенте он входил во фракцию «Яблоко». Однако внутри петербургского «Яблока» разгорелся серьёзный скандал, связанный с именем Максима Резника. У «яблочников» возникли вопросы к обстоятельствам избрания Нотяга депутатом.