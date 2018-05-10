ККИ: контролирует или терроризирует

Специалисты комитета по природопользованию, комитета по контролю за имуществом, а также представители районной прокуратуры приступили к проверке в районе Колпино.

Такой массовый рейд связан с приближающимся пляжным сезоном, а незаконные постройки ограничат доступ петербуржцев к воде. Все обнаруженные самовольные возведения будут незамедлительно демонтированы. ККИ активно этому поспособствует, ведь у структуры есть безграничная власть, предоставленная губернатором Полтавченко. Ведомство может без суда и следствия в одностороннем порядке вынести предписание о сносе неугодного здания и тут же его исполнить.

Такой бесконтрольный террор петербургского бизнеса начался в прошлом году, когда в Смольном в довесок к Комитету имущественных отношений создали новую структуру – Комитет по контролю за имуществом. Он не только взял на себя часть функций КИО и Центра повышения эффективности использования госимущества, но получил карт-бланш на многие самостоятельные инициативы. С появлением в городе ККИ предприниматели сначала было вздохнули с облегчением, но ненадолго, скоро стало понятно: в Петербурге появился новый карательный орган. Однако вместо искоренения или хотя бы уменьшения нелегальной торговли, она разрослась по всему городу с еще большим размахом. За всё время работы ведомства едва ли наберётся десяток прикрытых незаконных торговых точек, при этом исторический центр «утопает» в ларьках и автофургонах.

Интересно, что практически всегда Комитет по контролю за городским имуществом организует свои рейды совместно с правоохранительными органами и, по сути, дублирует функции, которые уже есть у прокуратуры и Министерства внутренних дел. Тогда какие цели преследовал Смольный, не просто создавая очередной новый орган, как когда-то это было с КИО, но и наделяя его полномочиями других ведомств? Такая «эффективная работа» вызывает шквал негодования среди горожан, ведь существование каждой госструктуры в первую очередь оплачивается из их карманов. Отметим, что на создание и содержание ККИ в первый год из бюджета было выделено 244,8 млн рублей.

Получается, что появление нового ведомства не облегчило жизнь, а лишь стало дополнительным финансовым обременением.

Целесообразно ли содержание таких разрастающихся ведомств, которые вместо увеличения бюджета успешно способствуют его истощению? Ответ очевиден для всех, кроме властей города и самого руководителя ККИ Андрея Короткова . Он знает толк в растрате: при столичном Департаменте чиновник потратил 1 млн. рублей только на покраску одного здания. Неудивительно, что под его чутким руководством организация понесла убытки на сумму 340 млн. рублей. Так что стоит ли удивляться, петербургскому состоянию дел?