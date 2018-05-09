А он остался…

Президент Путин предложил оставить Дмитрия Медведева на посту главы правительства. Кандидатура Дмитрия Анатольевича была внесены для утверждения в Госдуму. В итоге за Медведева проголосовало большее число депутатов.

Данная ситуация является вполне логичной. Медведев неплохо справляется со своей работой, потому необходимость что-либо кардинально менять отсутствует. Важно учитывать, что глава правительства осуществляет свою деятельность в сложных для страны условиях. Санкции Запада и ситуация в экономике не создают благоприятный фон. Однако Медведеву удается решать поставленные перед ним задачи.

«Питерец.ру» считает, что курс, взятый правительством, останется прежним. Для страны в целом и Петербурга в частности такое развитие сюжета можно считать благоприятным.