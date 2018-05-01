ента новостей

16:08
Первомай – без Зюганова
08:34
Гроза в начале мая?
23:33
«Краснодар» обыграл «Локомотив» и догнал «Зенит»
15:09
Илья Воробьёв огласит состав на чемпионат мира 1 мая
08:41
Продажи автомобилей
23:35
Леброн Джеймс вывел «Кливленд» во второй раунд плей-офф НБА
17:38
Хоккейная сборная обыграла чехов в Швеции – 4:2
13:32
В Петербурге стартуют продажи билетов на «Ночь музеев – 2018»
10:25
На проспекте Героев горели автомобили
01:17
Сборная Ильи Воробьёва проиграла Швеции в Евротуре – 1:3
21:41
«Остров Собак» и творческая встреча на «Ленфильме»
14:13
В Красносельском районе пенсионерка стала жертвой мошенника
14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
14:00
Интернет выберет двух лауреатов премии Игоря Минакова
13:57
Почта России напечатает и доставит фотографии для участников шествия «Бессмертного полка»
10:39
Капремонт трассы "Скандинавия"
10:27
На развязке КАД с автодорогой «Стрельна – Пески» полностью перекроют два съезда
22:47
Петербургское «Динамо» – чемпион ВХЛ сезона 2017/2018
22:27
Баскетбольный ЦСКА стал третьим участником «Финала четырёх» Евролиги
22:07
Проект "Я вижу музыку"
22:04
Фотовыставка «Эрмитаж. Инстаграфии»
21:57
В Петербургском метрополитене открылась третья «Мобильная библиотека»
10:56
В петербуржском метро обокрали иностранных туристов
10:46
ДТП у Гренадерского моста
10:32
В Купчино мужчине выстрелили в спину
10:26
В Ленобласти задержан мужчина ограбивший школьницу
10:20
В Цирке на Фонтанке выступят титулованные артисты из разных стран мира
08:49
Непроработанная блокировка
22:29
«Жальгирис» прошёл «Олимпиакос» и попал в «Финал четырёх» Евролиги
17:28
Культурно-просветительская программа для детей «Империя искусств»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Первомай – без Зюганова

Первомай – без Зюганова

0
11
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов не появился ни на демонстрации, ни в телеэфире.

Петербургские коммунисты сегодня собрались на Исаакиевской площади. А вот в Москве шествие и митинг КПРФ впервые за долгие годы возглавил не Геннадий Зюганов. «Питерец.ру» сообщал об ухудшении состояния здоровья многолетнего лидера Компартии. Ровно год назад Зюганов говорил на первомайском митинге о справедливости в обществе, где не должны править «олигархия и жулье» (без конкретных фамилий).

Не подтвердились слова зампреда КПРФ, депутата Госдумы Дмитрия Новикова о том, что Зюганов лично будет участвовать в Первомае. Выступив в Госдуме после отчёта премьер-министра Дмитрия Медведева, Зюганов три недели не появляется на публике. Вчера от имени Зюганова была опубликована поздравительная телеграмма, где 73-летний политик напомнил о столетии празднования Первого Мая.

Согласно пункту 8.3 Устава КПРФ, правами по избранию первого лица Компартии обладает Центральный комитет. В составе ЦК КПРФ – 186 партийцев, Санкт-Петербург представляют шестеро: Юрий Белов, Владимир Бортко, Анна Клочкова, Роман Кононенко, Святослав Сокол и Ольга Ходунова.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

12-04-2018, 23:57
Зюганов – в реанимации. Или нет?
23-12-2017, 17:39
Грудинин, а не Зюганов, стал кандидатом в Президенты от КПРФ
29-01-2014, 09:35
Зюганов раскритиковал лидеров Майдана
30-05-2017, 22:24
Депутат ЗАКСа избрана в ЦК КПРФ
23-04-2018, 16:24
Денис Парфёнов – возможный преемник Зюганова?
2-11-2017, 21:46
Речь Зюганова о социализме в Таврическом дворце

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
151
28-04-2018, 14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
0
148
27-04-2018, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
142
26-04-2018, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
0
192
23-04-2018, 14:47
В Калининском районе гражданка США пострадала в ДТП
Наверх