Первомай – без Зюганова

Петербургские коммунисты сегодня собрались на Исаакиевской площади. А вот в Москве шествие и митинг КПРФ впервые за долгие годы возглавил не Геннадий Зюганов. «Питерец.ру» сообщал об ухудшении состояния здоровья многолетнего лидера Компартии. Ровно год назад Зюганов говорил на первомайском митинге о справедливости в обществе, где не должны править «олигархия и жулье» (без конкретных фамилий).

Не подтвердились слова зампреда КПРФ, депутата Госдумы Дмитрия Новикова о том, что Зюганов лично будет участвовать в Первомае. Выступив в Госдуме после отчёта премьер-министра Дмитрия Медведева, Зюганов три недели не появляется на публике. Вчера от имени Зюганова была опубликована поздравительная телеграмма, где 73-летний политик напомнил о столетии празднования Первого Мая.

Согласно пункту 8.3 Устава КПРФ, правами по избранию первого лица Компартии обладает Центральный комитет. В составе ЦК КПРФ – 186 партийцев, Санкт-Петербург представляют шестеро: Юрий Белов, Владимир Бортко, Анна Клочкова, Роман Кононенко, Святослав Сокол и Ольга Ходунова.