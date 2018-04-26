Губернатор отчитался

Работа губернатора предполагает ежегодный отчет перед депутатами петербургского ЗакСа. Градоначальник должен отчитываться за деятельность правительства за конкретный период времени. Глава Северной столицы Георгий Полтавченко регулярно прибегает к подобной практике.

«Питерец.ру» сообщает, что накануне Георгий Сергеевич выступил с докладом перед городским парламентом. Полтавченко отчитался за работу правительства Петербурга за 2017 год. Губернатор коснулся вопросов социально-экономической сферы, озвучив показатели. Он упомянул в докладе о реновации жилых кварталов в Кировском районе, строительстве метро, кадровом вопросе, строительстве парка ИТМО.

Полтавченко коснулся доходной и расходной части бюджета, а также вопроса инвестиций и появления новых производств.