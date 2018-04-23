Денис Парфёнов – возможный преемник Зюганова?

Информации о состоянии здоровья Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова в СМИ почти нет. Вот и на мероприятии, посвящённом дню рождения В. И. Ленина, делегацию КПРФ возглавлял заместитель Зюганова Владимир Кашин.

Появились слухи о возможном передвижении по работе внука главного коммуниста России: депутата Мосгордумы Леонида Зюганова прочат в столичные «бизнес-омбудсмены». На этом фоне «Питерец.ру» на фоне традиционных кандидатов в лидеры КПРФ (Юрий Афонин или Дмитрий Новиков) обратил внимание на новое имя среди думских парламентариев.

Речь идёт о 30-летнем депутате Госдумы, секретаре Московского горкома Денисе Парфёнове (на фото). Этот молодой политик на думских выборах смог выиграть округ в Москве («единоросса» среди соперников не было). Сегодня Парфёнов «засветился» в ток-шоу на одном из федеральных каналов. Гости студии обсуждали международные дела, принял участие в дискуссии и выделявшийся ярко-рыжим цветом волос Парфёнов – член комитета Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению.