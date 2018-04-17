Трампа «помиловали»

«Питерец.ру» уже писал о намерении православных петербургских казаков провести акцию протеста против санкционной политики Дональда Трампа. Казаки хотели устроить сожжение чучела американского президента. Соответствующий запрос был подан на рассмотрение властей Петербурга.

Однако Смольный решил «помиловать» Трампа и отказал казакам в проведении акции. Интересно, что в 2016 году петербургские казаки сделали Трампа почетным членом своего общества. Однако, будучи удивленными его политикой в отношении нашей страны, в 2017 году пригрозили исключить из этого общества. Затем окончательно разочаровавшись в Трампе, казаки все-таки выполнили свое обещание.

Однако помимо исключения Союз православных казаков хотел сжечь чучело Трампа, но тут на защиту американского президента встали городские власти Петербурга. Такая вот трагикомичная история.