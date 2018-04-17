ента новостей

07:01
Трампа «помиловали»
01:01
«Ак Барс» одержал уже десятую победу подряд в нынешнем плей-офф
15:36
В Приморском районе задержан мужчина совершивший сексуальное насилие в отношении 11-летнего подростка
15:31
В Приморском районе ограбили салон сотовой связи
15:26
Рок-фестиваль Rock'n'Ball
14:05
«Зенит – 2» выиграл матч на стадионе в Нижнем Новгороде
07:40
Граффити в честь Telegram
00:27
«Зенит» победил «Анжи», но отстаёт от «Локомотива» на 10 очков
21:22
Джазовый концерт к 70-летию государства Израиль
20:50
«Ак Барс» повёл в финальной серии Кубка Гагарина
00:22
«Локомотив-Кубань» проиграл финал Еврокубка турецкой «Дарушшафаке»
22:16
Эксперты фондов управления целевыми капиталами из Санкт-Петербурга поделилась опытом работы на II международном форуме «Эндаументы 2018»
17:21
Победители XIII конкурса МЕЦЕНАТА МИНАКОВА
13:16
ОНФ добивается присвоения одной из улиц Санкт-Петербурга имени дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко
13:05
В Калининском районе ограблен цветочный магазин
13:00
В Невском районе мигранты ограбили соотечественника
12:53
Суд взыскал с компании «Дормет» почти 3 миллиона за аварию на газопроводе
08:22
Убыточный велосипед
01:13
ЦСКА не смог повторить достижение «Ромы», сыграв с «Арсеналом» вничью
23:57
Зюганов – в реанимации. Или нет?
19:50
Главный научный сотрудник Государственного музея истории религии стала победителем конкурса «Музейный десант»
15:33
В Кировском районе преступник в лыжной маске ограбил салон связи
15:30
В Приморском районе двое неизвестных ограбили продуктовый магазин
15:11
Ветераны поддержат и приедут на Гонку ГТО
15:08
В Петроградском районе активизировались продавцы газоанализаторов
15:00
На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют три съезда
07:41
Казаки против Трампа
20:33
Петербургский финал ВХЛ начнётся 17 апреля
17:10
XIII конкурс мецената Минакова объявит победителей
15:40
В Петропавловской крепости открылась выставка, посвященная Александру Невскому
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Трампа «помиловали»

Трампа «помиловали»

0
0
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
infox.ru
Власти Петербурга запретили сжигать чучело Трампа

«Питерец.ру» уже писал о намерении православных петербургских казаков провести акцию протеста против санкционной политики Дональда Трампа. Казаки хотели устроить сожжение чучела американского президента. Соответствующий запрос был подан на рассмотрение властей Петербурга.

Однако Смольный решил «помиловать» Трампа и отказал казакам в проведении акции. Интересно, что в 2016 году петербургские казаки сделали Трампа почетным членом своего общества. Однако, будучи удивленными его политикой в отношении нашей страны, в 2017 году пригрозили исключить из этого общества. Затем окончательно разочаровавшись в Трампе, казаки все-таки выполнили свое обещание.

Однако помимо исключения Союз православных казаков хотел сжечь чучело Трампа, но тут на защиту американского президента встали городские власти Петербурга. Такая вот трагикомичная история.       
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

12-04-2018, 07:41
Казаки против Трампа
10-11-2016, 08:38
Чего ожидать после победы Трампа?
25-02-2017, 09:17
Импичмент Трампу
27-06-2017, 10:02
Противоречивые советы
7-07-2017, 08:22
Предстоящая «вербовка» Трампа
21-01-2017, 09:56
Как петербуржцы отнеслись к инаугурации Трампа?

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
308
28-03-2018, 14:21
В Ленобласти иномарка сбила двух детей
0
314
23-03-2018, 17:01
В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"
0
319
22-03-2018, 12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
0
422
7-03-2018, 12:27
В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
Наверх