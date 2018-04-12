Зюганов – в реанимации. Или нет?

Геннадий Зюганов ещё вчера выступал в Государственной Думе, когда там заслушивали премьер-министра Дмитрия Медведева. А сегодня ряд СМИ распространили информацию, что многолетний лидер Компартии попал в больницу.

После резкого обострения неназванного хронического заболевания Зюганову потребовалась экстренная операция. Во многих сообщениях мелькает слово «реанимация». Сразу же вспомнили о проблемах Зюганова со здоровьем в 2012 году. Первым запустил это сообщение Telegram-канал «Mash».

Однако депутат Мосгордумы Леонид Зюганов – внук Геннадия Андреевича – заявил, что это «самое обычное обследование, никакой операции не было». Депутат Госдумы Александр Ющенко, которого часто принижают до «пресс-секретаря» Зюганова, также опроверг сообщения об ухудшении самочувствия руководителя фракции КПРФ в нижней палате парламента.

«Питерец.ру» обратил внимание, что Зюганов не участвовал в возложении цветов по поводу Дня космонавтики.

Доктору философских наук Зюганову – 73 года, он возглавляет КПРФ уже четверть века.