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Казаки против Трампа

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
rusjev.net
Православные казаки возмущены поведением Трампа

Православный союз казаков выразил крайнее недовольство политикой Дональда Трампа. Петербургские казаки желают выразить свое несогласие с помощью своеобразной акции протеста.

Атаман казаков заявил о готовности публично сжечь чучело Дональда Трампа. Эта организация намерена согласовать проведение подобной акции. Радикальные меры казаков вызваны реакцией на новые антироссийские санкции, которые введены в отношении ряда чиновников и бизнесменов.

«Питерец.ру» понимает возмущение казаков, поскольку история с антироссийскими санкциями серьезно затянулась, а действия Трампа вызывают в отношении России вызывают негативную реакцию. Однако сжигать чучело американского президента – это все же перебор.
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