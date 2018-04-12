Казаки против Трампа

Православный союз казаков выразил крайнее недовольство политикой Дональда Трампа. Петербургские казаки желают выразить свое несогласие с помощью своеобразной акции протеста.

Атаман казаков заявил о готовности публично сжечь чучело Дональда Трампа. Эта организация намерена согласовать проведение подобной акции. Радикальные меры казаков вызваны реакцией на новые антироссийские санкции, которые введены в отношении ряда чиновников и бизнесменов.

«Питерец.ру» понимает возмущение казаков, поскольку история с антироссийскими санкциями серьезно затянулась, а действия Трампа вызывают в отношении России вызывают негативную реакцию. Однако сжигать чучело американского президента – это все же перебор.