Что будут обсуждать депутаты ЗаКСа 4апреля?

Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга сообщает об отмене намеченного на 3 апреля заседания Правительства города. «Питерец.ру» изучил повестку дня заседания Законодательного собрания.

Назначение и принятие присяги мировыми судьями откроет заседание. Затем депутаты заслушают годовой доклад уполномоченной по правам ребёнка Светланы Агапитовой. Поправки в закон о налоговой ставке на игорный бизнес, внесённый руководителем фракции «единороссов» в ЗаКСе Александром Тетердинко, пройдёт второе чтение. Фракция «Яблоко» предложила дополнить Закон Санкт-Петербурга «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Группа депутатов, среди которых Тетердинко и заместитель председателя Редакционной комиссии Александр Ваймер, озаботилась влиянием на здоровье петербуржцев табачного дыма и потребления табака. Депутаты заинтересовались временными террасами, верандами и выносными столиками, примыкающими к помещениям, предназначенным для общественного питания. Заключительным вопросом станет инициатива депутатов Горшечникова, Ходосюка и Четырбока, касающаяся предпринимательства.