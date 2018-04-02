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» » Что будут обсуждать депутаты ЗаКСа 4апреля?

Что будут обсуждать депутаты ЗаКСа 4апреля?

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.assembly.spb.ru
Заседание городского парламента пройдёт по плану, а вот заседание Правительства города отменено.  

Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга сообщает об отмене намеченного на 3 апреля заседания Правительства города. «Питерец.ру» изучил повестку дня заседания Законодательного собрания.

Назначение и принятие присяги мировыми судьями откроет заседание. Затем депутаты заслушают годовой доклад уполномоченной по правам ребёнка Светланы Агапитовой. Поправки в закон о налоговой ставке на игорный бизнес, внесённый руководителем фракции «единороссов» в ЗаКСе Александром Тетердинко, пройдёт второе чтение. Фракция «Яблоко» предложила дополнить Закон Санкт-Петербурга «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Группа депутатов, среди которых Тетердинко и заместитель председателя Редакционной комиссии Александр Ваймер, озаботилась влиянием на здоровье петербуржцев табачного дыма и потребления табака. Депутаты заинтересовались временными террасами, верандами и выносными столиками, примыкающими к помещениям, предназначенным для общественного питания. Заключительным вопросом станет инициатива депутатов Горшечникова, Ходосюка и Четырбока, касающаяся предпринимательства.
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