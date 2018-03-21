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Мединский в СовФеде, вопрос Нарусовой и реакция Матвиенко

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.council.gov.ru
Приход министра культуры Владимира Мединского в верхнюю палату российского парламента.

На традиционный «правительственный час» в Совет Федерации пришёл министр культуры Владимир Мединский. «Питерец.ру» ознакомился с официальным сообщением на сайте верхней палаты законодательной власти. В ходе 431-го по счёту заседания СовФеда Мединский говорил об особенностях модели политики министерства и проектах (например, «Театр – детям»).

Профильный комитет по культуре в СовФеде возглавляет Зинаида Драгункина. Но свой вопрос Мединскому попыталась озвучить Людмила Нарусова – член комитета по законодательству и госстроительству. «Коммерсант» приводит слова Нарусовой, представляющей в парламенте Республику Тыва:

«Я уполномочена большим коллективом историков Академии наук, в которой я училась в аспирантуре…»

После чего мог последовать вопрос о диссертации министра. Однако спикер СовФеда Валентина Матвиенко заявила:

«…Не очень хорошо, когда, пользуясь площадкой Совета Федерации, начинают ставить вопросы, не имеющие отношение к повестке.»

Позже сенатор Нарусова добавила, что помимо вопроса о диссертации у неё была ещё одна тема, касавшаяся писателя Даниила Гранина.
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