Закономерные итоги выборов

«Питерец.ру» сообщает в России завершились выборы главы государства. В настоящий момент обработано около 100% протоколов. Однозначным лидером этих выборов стал действующий президент Владимир Путин, который набрал чуть менее 77% голосов.

Он значительно опередил других кандидатов. 2-е место занял Павел Грудинин, набравший около 12% голосов, Владимир Жириновский набрал чуть более 5,5% и занял 3-е место. Остальные кандидаты набрали очень мало голосов – более или менее 1%.

Явка избирателей составила 67%. Это намного больше, чем в 2012 году. Стоит отметить, что Путин набрал рекордное для себя число голосов. Президента поддержало подавляющее большинство россиян.

Итог выборов закономерен. Санкционное и геополитическое давление со стороны Запада сплотило россиян.