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Призыв голосовать

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
channel.ru
Власти Петербурга призвали горожан прийти на выборы

«Питерец.ру» напоминает, что 18 марта в нашей стране пройдут выборы президента. Губернатор Полтавченко и руководитель ЗакСа Макаров призвали жителей Петербурга принять участие в выборах и отдавать свой голос.

В Северной столице зарегистрировано примерно 3,8 млн. избирателей. Власти города надеются, что большая часть избирателей выполнят свой долг и придут на избирательные участки.

Насколько активно будут голосовать люди, мы увидим в воскресение. Наверняка, многие избиратели предпочтут остаться дома. Однако, вне всякого сомнения, выборы состоятся, поскольку необходимое количество избирателей придет голосовать.

Напоминаем, что в число кандидатов в президенты входят Путин, Бабурин, Грудинин, Жириновский, Ксения Собчак, Сурайкин, Титов и Явлинский.
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