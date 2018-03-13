Собчак напомнила Явлинскому про Навального

На телеканале «ТВЦ» установлен порядок, согласно которому в центре внимания по очереди оказывается каждый из кандидатов. Ксения Собчак, в очередной раз выслушав словесные выпады в свой адрес, перешла в контрнаступление.

Обращаясь к Григорию Явлинскому, Собчак вспомнила, что в партии «Яблоко» начинал свою политическую деятельность Алексей Навальный. Параллельно единственная женщина среди всех кандидатов в президенты упрекнула Явлинского в нежелании давать дорогу молодым (возраст Явлинского – 65 лет).

«Питерец.ру» дословно цитирует ответ Явлинского:

«Навальный 8 лет пробыл в «Яблоке». Был исключён из «Яблока» за национализм… У нас два зампреда 30-летних…» (Если Максиму Гнездилову – 31 год, то Николаю Рыбакову в декабре исполнится 40 лет).

Досталось от Собчак и Максиму Шевченко с Максимом Сурайкиным. Шевченко, доверенное лицо Павла Грудинина, назвал Собчак «стукачкой» (речь шла о незакрытых зарубежных счетах). А постоянно подчёркивающему свою коммунистичность «Товарищу Максиму» Ксения Анатольевна адресовала такой вопрос:

«Как вообще банкир-миллионер долларовый может выступать от имени трудового крестьянства и рабочего народа?»