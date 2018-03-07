Выборы – 2018: разговор о промышленности и энергетике

Ведущий «Улицы Правды» Юрий Зинчук перед началом очередного раунда выступлений доверенных лиц кандидатов подчеркнул, что здесь он скорее избиратель. Что же думают представители кандидатов об отечественной промышленности?

Профессор СПбГУ Сергей Варзин рассказал телезрителям, что программа Сергея Бабурина основана на трудах Глазьева, Сулакшина и Катасонова. Бывший ректор Военмеха и депутат Госдумы IV созыва Юрий Савельев в качестве доверенного лица Павла Грудинина вспомнил о высказывании Барака Обамы о «разорванной в клочья экономике России».

Генеральный директор «Газпром СПГ Санкт-Петербург» Сергей Густов – доверенное лицо президента Владимира Путина – озвучил лозунг об устремлённости в будущее.

«Питерец.ру» обратил внимание на контрастный облик представителя Григория Явлинского рядом с профессорами и топ-менеджером. 28-летний Арсений Афиногенов заявил, что Явлинский – «кандидат от народа». Ранее близкий к «Яблоку» Николай Артёменко (представитель Ксении Собчак) выразил уверенность в том, что у России – «европейский путь развития».