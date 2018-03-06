Протест против ареста Михайлова

В Петербурге нередко проходят различные акции протеста. Это связано с тем, что не все граждане согласны с политикой местных властей и президента Путина. В частности, большой вопрос вызвало повторное задержание Дениса Михайлова – руководителя штаба Алексея Навального.

Михайлова снова арестовали за акцию протеста, прошедшую 28 января. В общей сложности он проведен в изоляторе 55 суток. Волонтеры движения были возмущены данным фактом. По этому поводу накануне в Петербурге прошло несколько одиночных пикетов. Протестующие требовали отпустить Михайлова и других лиц, участвующих подобных акциях.

«Питерец.ру» подчеркивает, что накал оппозиционных настроений и реакция на таковые связаны с выборами 2018 года. Напоминаем, что президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года.