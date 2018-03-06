ента новостей

11:17
На станции «Академическая» в Санкт-Петербурге пройдет капитальный ремонт
11:15
Джедай или ситх: кем быть? «Звёздные войны» в лагере «Нить Ариадны»
11:13
В Кингисеппском районе Ленобласти задержан педофил
11:01
В Ленобласти налетчики похитили крупную сумму денег у хозяев частного дома
09:47
Протест против ареста Михайлова
20:42
«Салават Юлаев» и «Авангард» бьют рекорды результативности
13:37
Балет «Щелкунчик»
13:26
Предпринимателей предлагают не заключать под стражу
12:21
Выставку фотонатюрмортов
12:05
В Ленобласти задержан угонщик автоприцепа
11:59
Житель Ленобласти надругался над школьницей
11:46
В Ленобласти задержан мигрант ограбивший соотечественницу
09:39
Очередное лидерство Петербурга
23:48
Победа над «Северсталью» в овертайме – повод проснуться
19:28
Победа «Тосно», ничья «Локомотива» и «Спартака»
22:55
Барулин и Мурыгин – герои стартового дня плей-офф КХЛ
20:38
Муниципалитет Васильевского острова экономит на жителях
19:30
«Зенит» – «Амкар»: три удаления, ни одного гола
22:21
«Анжи» и «Рубин» возобновили чемпионат России
21:53
Один в поле воин: петербурженка отправила 39 жалоб на незаконную торговлю
11:41
На КАД в районе развязки с Московским шоссе полностью перекроют движение
11:39
Петербургский колорит предвыборных дебатов
11:26
Правительство РФ призвали изменить правила для получения лицензии на гладкоствольное оружие
11:12
Выставка знаменитого художника Шона Скалли
11:04
В Красносельском районе задержан педофил разбойник
10:58
В квартире в Купчино взорвался газовый баллон
08:05
Строительство парка
23:42
Плей-офф КХЛ – без московского «Динамо» и «Сибири»
18:47
Предприятиям Петербурга придется сократить количество вредных выбросов
18:46
В Петербурге пройдет капремонт южного полукольца
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Протест против ареста Михайлова

Протест против ареста Михайлова

0
86
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Активисты требуют освободить координатора штаба Навального

В Петербурге нередко проходят различные акции протеста. Это связано с тем, что не все граждане согласны с политикой местных властей и президента Путина. В частности, большой вопрос вызвало повторное задержание Дениса Михайлова – руководителя штаба Алексея Навального.

Михайлова снова арестовали за акцию протеста, прошедшую 28 января. В общей сложности он проведен в изоляторе 55 суток. Волонтеры движения были возмущены данным фактом. По этому поводу накануне в Петербурге прошло несколько одиночных пикетов. Протестующие требовали отпустить Михайлова и других лиц, участвующих подобных акциях.

«Питерец.ру» подчеркивает, что накал оппозиционных настроений и реакция на таковые связаны с выборами 2018 года. Напоминаем, что президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

29-01-2018, 09:33
Протест оппозиции
10-01-2018, 09:11
Поддержка Путина
27-12-2017, 12:32
Активисты ОНФ выдвигают Путина в президенты
17-01-2017, 20:32
Удача или любовь к творчеству Стаса Михайлова, помогла поклоннице выиграть автомобиль
9-11-2015, 07:01
Выставка Николая Михайлова «Виды Васильевского острова»
1-03-2014, 09:09
Вишневский об аресте Навального

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
193
1-03-2018, 12:13
В Озерках иномарка сбила женщину на светофоре
0
242
22-02-2018, 12:13
В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП
0
308
16-02-2018, 12:22
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
407
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
Наверх