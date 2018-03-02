Петербургский колорит предвыборных дебатов

Пока вся страна обсуждает стычку Жириновского и Собчак в эфире центрального телеканала, представители кандидатов дискутируют в петербургском эфире.

«Питерец.ру» обратил внимание, кто именно представляет некоторых кандидатов в президенты на дебатах в первый день весны. Ректор ИТМО Владимир Васильев, доверенное лицо действующего президента Владимира Путина, напомнил, что наука – генерация новых знаний.

Владимира Жириновского представлял известный по «Что?Где?Когда?» Алексей Блинов включился в дискуссию по проблемам науки. От «Коммунистов России» выступал 71-летний Михаил Машковцев – бывший губернатор Камчатки. Если бывший член КПРФ Машковцев представлял Максима Сурайкина, то профессор Университета морского и речного флота Олег Каратаев говорил от имени Павла Грудинина. При этом «Википедия» отметила тот факт, что ранее Каратаев был помощником Сергея Бабурина, когда этот политик был вице-спикером Государственной Думы. Каратаев (на фото) назвал лозунги Грудинина «большевистскими».

Доверенное лицо кандидата Бабурина, профессор-медик Сергей Варзин напомнил об основных задачах науки в современном обществе.