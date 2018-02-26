Вспомнили Немцова

«Питерец.ру» сообщает, что накануне во многих регионах страны прошла акция памяти Немцова. Подобное мероприятие состоялось и в Северной столице.

Активистам не удалось договориться о проведении марша по привычному маршруту. Однако акция памяти Немцова была разрешена на площади у Финляндского вокзала.

Там собралось много народу. Память политика пришли почтить те, кто его ценил и уважал. Петербургский парламентарий Борис Вишневский отметил, что Немцов был настоящим человеком, который объединял многих людей и не боялся говорить то, что думал.

Борис Ефимович погиб 3 года назад. Для многих это стало тяжелой утратой. К сожалению, заказчик преступления до сих пор не найден.