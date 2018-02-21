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Марша в честь Немцова не будет?

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Оппозиции не разрешили проводить марш

«Питерец.ру» сообщает, что оппозиционерам Северной столицы не удалось договориться с властями по поводу проведения марша в честь памяти Бориса Немцова. Смольный не разрешил проводить эту акцию в центре Петербурга.

Формально, отказ связан с проведением работ по благоустройству и других мероприятий. Но оппозиционеры не удовлетворены таким ответом. Они считают, что мотивы отказа являются политическими. Акция, скорее всего, все равно состоится. Не исключено, что место проведения останется прежним. Сейчас активисты рассматривают различные варианты.

Акция в честь погибшего оппозиционера Бориса Немцова проходит каждый год. Напоминаем, что Немцова убили 27 февраля 2015 года. Это трагическое событие произошло в Москве.
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