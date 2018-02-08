Крымская вариация

В связи с приближением дня судьбоносных выборов «Национальный комитет+60» по наказу избирателей обращается к руководителям Республики Крым Аксенову С.В. и Константинову В.А. с настоятельной просьбой выступить инициаторами проведения 18.03.2018 общероссийского референдума о «ликвидации» п.3 статьи 81 Конституции РФ!

Подавляющее большинство россиян не желают ограничений для правления всенародно избранного Президента, тем более что наши ближайшие союзники Беларусь и Казахстан давно избавились от препятствий к «пожизненному сроку»! Как известно, герои крымской весны Аксенов и Константинов весной 2014 года справились с аналогичной сверхзадачей – сумели инициировать и провести в рекордные сроки судьбоносный референдум на полуострове с выдающимися результатами! Представляется, что Госсовет РК, как и 4 года назад, должен принять историческое решение о вынесение на референдум вопроса об «изъятии зловредного пункта» из Конституции РФ, не позволяющего ВВП занимать должность Президента более двух сроков подряд! Крымским товарищам надо понимать, что судьба Крыма «намертво» связана с политическим долголетием ВВП, который, по сути, является ПУТЕВОЖДЕМ САКРАЛЬНОЙ КОРСУНИ! К сожалению, триумфальное переизбрание Путина на новую шестилетку не решит вопрос укрепления государства – недруги уже строят планы по дележу «шкуры БОЛЬШОГО МЕДВЕДЯ, раненного выстрелом 2024 года»! Надеемся, что и депутат ГД Поклонская Н.В. тоже поборется за ВВП!