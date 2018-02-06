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» » Владимир Путин официально зарегистрирован Центризбиркомом

Владимир Путин официально зарегистрирован Центризбиркомом

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
360tv.ru
Президент России стал первым из кандидатов, прошедшим через проверку подписей.

Выдвиженцы от парламентских партий Владимир Жириновский и Павел Грудинин уже сравнительно давно зарегистрированы кандидатами в президенты. В повестке дня заседания Центральной избирательной комиссии от 6 февраля за № 137 стоял один вопрос – о регистрации кандидатом действующего президента России.

Поскольку Владимир Путин идёт на выборы в качестве самовыдвиженца, его штаб представил в ЦИК требуемые законодательством более 300 тысяч подписей. Проверка показала рекордно низкий процент забракованных при проверке подписей – менее 0,4%. На состоявшемся сегодня заседании члены ЦИК единогласно проголосовали за регистрацию Путина кандидатом в президенты.

«Питерец.ру» обратил внимание на высказывание Эллы Памфиловой. Председатель Центризбиркома уже заявила СМИ, что в ближайшие дни статус официально зарегистрированных кандидатов получат и остальные сдавшие подписи претенденты. Завтра должна произойти официальная регистрация Сергея Бабурина, Бориса Титова и Григория Явлинского, а послезавтра – Ксении Собчак и Максима Сурайкина.
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