Брифинг сопредседателей Петербургского избирательного штаба Путина

31 января состоялся брифинг сопредседателей Санкт-Петербургского избирательного штаба кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В. Путина – начальника Госпиталя для ветеранов войн, профессора Максима Кабанова и председателя Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василия Волобуева. Они рассказали о своих впечатлениях по итогам встречи кандидата со своими доверенными лицами и сопредседателями избирательного штаба.

Как отметил Максим Кабанов, в течение двух дней в Москве около 500 доверенных лиц из всех регионов страны принимали участие в заседаниях тематических рабочих групп. На них обсуждался весь перечень вопросов, который затем был поднят на встрече с Владимиром Путиным. Всего работали 8 секций: «Промышленность и предпринимательство»; «Сельское хозяйство и развитие села»; «Наука и образование»; «Культура и искусство»; «Гражданское общество»; «Молодежь и спорт»; «Патриотическое воспитание»; «Социальная политика». Максим Кабанов отметил, что во время обсуждения доверенные лица систематизировали самые острые и насущные проблемы регионов по отраслям, наказы и просьбы, поступившие от избирателей, обращения общественной приемной, а также сформировали тезисы и предложения для беседы со своим кандидатом в президенты.

Василий Волобуев назвал встречу с доверенными лицами одним из важнейших событий избирательной кампании. «Владимир Путин назвал сверхзадачу: обеспечить такой рывок в развитии страны по всем направлениям, придать такую динамику, а набранный темп должен быть таким мощным, чтобы при любых условиях Россия все равно шла вперед». Он выразил уверенность, что ветераны продолжат оставаться для наших людей нравственным эталоном, с которым люди сверяют свои поступки, слушают их мудрые советы, их предложения в воспитании молодого поколения в духе патриотизма. «В ближайшее время мы соберем актив наших ветеранских организаций, а их в нашем городе более 600. Уверен, все они поддержат нашего кандидата в президенты», - подчеркнул глава ветеранской организации.

По словам сопредседателей, сама встреча с Владимиром Путиным прошла в дружеской, но в тоже время деловой обстановке. Во время встречи руководители рабочих групп представили кандидату в президенты свое видение ключевых направлений развития страны, сформированное с учетом специфики регионов. «Сейчас главная задача не агитация, а информирование, прямой диалог с гражданами, с избирателями. Важно услышать, что наши люди хотят изменить в социальной сфере, в здравоохранении, в образовании, в жилищной политике. У нас работает региональный штаб и общественная приемная, которая располагается на Красногвардейской площади, дом 3. Петербуржцы могут обратиться к нам со своими вопросами и проблемами», - сказал сопредседатель штаба М. Кабанов.

«В Москве была встреча большой группы единомышленников, которые достигли определенных высот в своей профессии, любят Россию, хотят видеть ее устремленной в будущее, развитой, успешной, сильной. Но этого можно достичь только в одном случае – если во главе нашей страны будет сильный Президент», - заявил сопредседатель петербургского штаба Максим Кабанов.