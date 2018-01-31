Ксения Собчак успела сдать подписи в Центризбирком

31 января в 18:00 ЦИК РФ завершает приём подписей от кандидатов в президенты России. Сдала свои 100 с лишним тысяч подписей сегодня Ксения Собчак, кандидат от партии «Гражданская инициатива». «Питерец.ру» отмечает, что Ксения Анатольевна входит в политсовет этой партии, а её председателем является бывший член правительства России Андрей Нечаев.

Партийные кандидаты должны сдать в ЦИК 100 тысяч подписей, а самовыдвиженцы – 300 тысяч. Лучше всего обстоят дела у выдвиженцев парламентских партий: Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) освобождены от сбора подписей совсем.

Вручая Центризбиркому собранные за себя подписи, кандидат в президенты Собчак произнесла небольшую речь. Она подчеркнула серьёзную работу своей команды и выразила уверенность, что за ней – огромная страна. Подписи за Собчак собирались в 56 регионах. Теперь ЦИК в течение 10 дней проведёт предусмотренную законодательством о выборах проверку подписных листов.

ЦИК ожидает подписи от выдвинувшихся в президенты Максима Сурайкина («Коммунисты России») и конфликтующей с «Альянсом Зелёных» Эльвиры Агурбаш.