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» » Ксения Собчак успела сдать подписи в Центризбирком

Ксения Собчак успела сдать подписи в Центризбирком

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
В последний день сдачи подписных листов базу для своей регистрации представила и кандидат в президенты Собчак.

31 января в 18:00 ЦИК РФ завершает приём подписей от кандидатов в президенты России. Сдала свои 100 с лишним тысяч подписей сегодня Ксения Собчак, кандидат от партии «Гражданская инициатива». «Питерец.ру» отмечает, что Ксения Анатольевна входит в политсовет этой партии, а её председателем является бывший член правительства России Андрей Нечаев.

Партийные кандидаты должны сдать в ЦИК 100 тысяч подписей, а самовыдвиженцы – 300 тысяч. Лучше всего обстоят дела у выдвиженцев парламентских партий: Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) освобождены от сбора подписей совсем.

Вручая Центризбиркому собранные за себя подписи, кандидат в президенты Собчак произнесла небольшую речь. Она подчеркнула серьёзную работу своей команды и выразила уверенность, что за ней – огромная страна. Подписи за Собчак собирались в 56 регионах. Теперь ЦИК в течение 10 дней проведёт предусмотренную законодательством о выборах проверку подписных листов.

ЦИК ожидает подписи от выдвинувшихся в президенты Максима Сурайкина («Коммунисты России») и конфликтующей с «Альянсом Зелёных» Эльвиры Агурбаш.
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