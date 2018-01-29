Протест оппозиции

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в Северной столице и Ленобласти прошел митинг в поддержку Навального. Мероприятие было несанкционированным, но это не помешало активистам принять в нем участие.

Навальному не разрешили участвовать в президентских выборах. По этому поводу и прошла акция протеста. В Петербурге оппозиционера поддержали примерно 1,5 тыс. человек.

Известно, что подобная забастовка прошла в 46 регионах России. В общей сложности Навального поддержало 4,5 тыс. человек – хотя на этот счет имеются и другие данные, которые немного отличаются от указанных цифр.

Что касается акции в Петербурге, то она прошла мирно, никто не был задержан. Жизнь показала, что Навальный не имеет большого числа сторонников, потому его не следует рассматривать как серьезную политическую силу.