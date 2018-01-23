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ККИ против нелегалов: война без шанса на победу

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71
Автор: demidov
0
Фото:
vk.com
Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга выселил ларек с шавермой и нелегальный фуд-трак со станции «Удельная».

На прошлой неделе Комитет по контролю за имуществом совместно с «Центром повышения эффективности использования государственного имущества» нагрянул с внезапной проверкой на территорию станции метро «Удельная».
В ходе рейда были обнаружены две самовольно установленных торговых точки, торгующих шавермой и выпечкой. Незаконный павильон и перевозной ларек были выдворены с прилегающей к метро территории, а их владельцы вызваны для составления протоколов об административном правонарушении.
Напомним, что с 19 декабря постановлением Правительства Санкт-Петербурга ККИ был наделен полномочиями освобождать лиц, незаконно использующих земельные участки, от движимого имущества, то есть попросту сносить нелегальные ларьки. Этим правом комитет намерен активно пользоваться.
До рейда на «Удельную» ККИ организовал демонтаж сразу двух крупных торговых павильонов площадью более 900 квадратных метров. Павильоны более года находились в районе станции метро «Старая Деревня», кто и как допустил самовольную застройку таких масштабных площадей – неизвестно. Примечательно, что на протяжении многих лет вокруг территории метро «Старая Деревня» разгораются нешуточные споры. Представители малого и среднего бизнеса, пытающиеся наладить там торговлю, регулярно оказываются под прессингом чиновников. «Мы построили павильон, подвели коммуникации, сдали павильон госкомиссии. Тогдашний глава администрации сказал мне, что наш участок облюбовал кто-то сверху, и здесь ничего не поделать. Прошел год, сразу же после этого работник Комитета имущественных отношений расторгла договор аренды: она тоже ссылалась на руководство. Это очень распространенная схема, когда какие-то предприниматели что-то строят, подводят коммуникации, а потом их кто-то выгоняет и пользуется всеми этими ресурсами», – рассказывал петербургский бизнесмен пару лет назад. Возможно, что и сейчас освободившиеся площади займут муниципальные объекты.
ККИ против нелегалов: война без шанса на победу
Не исключено также, что территорию облюбуют нелегальные передвижные ларьки. За почти год работы комитета стало ясно, что ККИ бессилен против мобильных торговых точек, количество которых за прошедшее время практически не изменилось. Инициативные петербуржцы по призыву руководителя КИИ Андрея Короткова пытаются помочь в обнаружении нелегальных ларьков, оставляя информацию на портале «Наш город». Однако по их словам, комитет настолько не оперативно реагирует на обращения, что нарушители успевают сменить место дислокации. А некоторые предприниматели полагают, что лавочников заранее предупреждают о «внезапных» проверках.
Также эксперты, анализировавшие обращения граждан, отмечают, что работники ККИ зачастую вместо решения проблемы отвечают витиеватыми отписками или признают, что комитет не в силах определить законность объекта. На сегодняшний день на сайте имеется более 11 тысяч обращений, касающихся нелегальных торговых точек. При этом, судя по отчетам ККИ на портале администрации города, демонтированных и устраненных объектов в тысячи раз меньше.
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