Смольный против Навального

«Питерец.ру» сообщает, что городские власти Северной столицы не дали разрешение на шествие и митинг 28 января, который хотели организовать сторонники оппозиционера Алексея Навального.

Планировалось, что активисты пройдут по центру городу с плакатами, а затем недалеко от Смольного состоится митинг. В этом мероприятии могло принять участие до 4 тыс. человек. Однако представители городской администрации отказали в проведении шествия и митинга. Свой отказ власти мотивировали тем, что в это время будет проводиться ремонт домов, находящихся на пути следования оппозиционеров.

Представители Навального надеются, что акция все равно состоится. Посмотрим, как будут разворачиваться дальнейшие события.