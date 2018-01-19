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» » Смольный против Навального

Смольный против Навального

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Власти Петербурга запретили митинг сторонников Навального

«Питерец.ру» сообщает, что городские власти Северной столицы не дали разрешение на шествие и митинг 28 января, который хотели организовать сторонники оппозиционера Алексея Навального.

Планировалось, что активисты пройдут по центру городу с плакатами, а затем недалеко от Смольного состоится митинг. В этом мероприятии могло принять участие до 4 тыс. человек. Однако представители городской администрации отказали в проведении шествия и митинга. Свой отказ власти мотивировали тем, что в это время будет проводиться ремонт домов, находящихся на пути следования оппозиционеров.

Представители Навального надеются, что акция все равно состоится. Посмотрим, как будут разворачиваться дальнейшие события.
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