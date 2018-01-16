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Грудинин против «Лайфа»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
На пресс-конференции кандидата в президенты России Павла Грудинина вопросов было задано много…

«Питерец.ру» удивляется, как портал Life смог делегировать сразу двух корреспондентов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин не скрывал своего отношения к представителям «Лайфа». Ранее этот ресурс выпустил ряд материалов, которые не могли понравиться выдвиженцу коммунистов. Вот и сегодня одной из главных тем стали зарубежные счета Грудинина. Ответ: никаких миллиардов там нет, всё дело в словосочетании «ценные бумаги». Сложилось впечатление, что кроме темы счетов многие СМИ вообще ничего не интересовало.

Пришли на пресс-конференцию ещё и Геннадий Зюганов и Юрий Болдырев. Председатель ЦК КПРФ пояснил, что нормально относится к «единороссовскому» прошлому Грудинина. Зюганов напомнил, что сам неоднократно проходил через нападки во время президентских кампаний. Ленинградец Болдырев периодически тоже включался в дискуссию.

Грудинин напомнил, что возглавляемый им совхоз основал лично Владимир Ильич Ленин. Упоминание ленинского нэпа вряд ли было корректным: какая связь между этим явлением 20-х годов и выдвижением от коммунистов именно Грудинина?
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