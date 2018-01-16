Умер Виктор Анпилов

В начале 90-х годов Виктор Анпилов быстро стал одним из самых узнаваемых политиков новой России. Рухнула КПСС, в которой Анпилов состоял с 1972 года. Поработавший журналистом на центральном телевидении, Анпилов стал вождём уличных «левых» и активно выступал на митингах. Поучаствовав в создании РКРП, Анпилов вскоре организовал движение «Трудовая Россия». В октябре 1993 года Анпилов поддерживал Верховный Совет в противостоянии с президентом Ельциным. Провёл несколько месяцев под арестом, но был выпущено по амнистии. К Анпилову можно относиться по-разному, но фигурой на политическом поле он был заметной.

Анпилов 13 января направлялся на встречу доверенных лиц кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. Но оказался в НИИ им. Склифосовского, где скончался от последствий инсульта. 2 октября 2017 года Анпилову исполнилось 72 года.

«Питерец.ру» вспоминает никарагуанскую командировку Анпилова. В середине 80-х годов Анпилов в качестве корреспондента активно освещал борьбу лидера сандинистов Даниэля Ортеги с «контрас».