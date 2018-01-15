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Политическое давление через спорт

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Сборную Россию по футболу пытаются отстранить от участия в домашнем чемпионате

Спорт уже давно стал использоваться как инструмент политического давления на нашу страну. Достаточно вспомнить скандалы с нелепым отстранением российских спортсменов от Олимпиады. Теперь западные политики предпринимают очередные попытки манипулирования с помощью спорта.

«Питерец.ру» сообщает, что ряд иностранных СМИ заявили о намерении России использовать допинг во время домашнего ЧМ-2018. Из-за этого сборная нашей страны может быть отстранена от соревнований.

Причем эти сведения получены от беглого экс-главы российской антидропинговой лаборатории Григория Родченкова. Понятно, что подобная акция носит явный политический характер и не имеет никого отношения к спорту. Запад использует все возможные способы, чтобы очернить Россию.

Напоминаем, что Петербург имеет прямое отношение к футбольному чемпионату, поскольку здесь пройдут матчи этого турнира.
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